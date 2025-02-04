Враг ждет нормализации погодных условий.

Сейчас активность россиян вдоль всей линии фронта идет на спад, количество боевых столкновений уменьшается. Как отметил в интервью OBOZ.UA ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, это связано в том числе с тем, что россияне несут большие потери, однако может быть и определенной паузой перед будущим большим наступлением.

"Не является большой тайной, что россияне готовятся к будущим длительным наступательным действиям весной. Следовательно, это может быть определенной паузой перед новым этапом активных действий. Возможно, они смотрят, будут ли переговоры или нет и т.д.", - отметил Гетьман.

По мнению эксперта, враг может начать новое большое наступление в апреле или в конце марта.

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"Как только погода нормализуется, как только появится возможность быть более мобильными, может быть принято такое решение", - считает он.

Война в Украине - новости

Ранее аналитики ISW отмечали, что темпы продвижения российских войск на фронте в январе замедлились, однако это не снизило их потери. Так, по сравнению с декабрем россияне захватили на 100 квадратных километров меньше, однако потери их остались на уровне более 48 тысяч человек.

Также сообщалось, что США в эти выходные возобновили поставки американского оружия в Украину после недавнего приостановления. Как писал Reuters, Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

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