Создание плацдарма в этом районе россиянами маловероятно, считает эксперт.

Россияне пытаются создать плацдарм на правом берегу Херсонской области, однако шансов на успех у них мало. Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Во что они могут вылиться - у меня есть огромные сомнения, что любое успешное форсирование Днепра реально. Возле Антоновского моста ширина реки Днепр примерно километр. Все эти продвижения им надо делать под плотным огнем. Не говоря уже об артиллерии и танках - им даже под стрелковым оружием сделать это будет очень трудно", - сказал Нарожный.

Он добавил, что все плавсредства, которые имеют россияне, они отобрали у местного населения. Они не являются военной техникой и не подготовлены для таких целей.

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"Представим самый тяжелый сценарий: прошла эта ДРГ и закрепилась, какой-то плацдарм захватила на правом берегу. Он высокий, им надо будет вверх забираться. За спиной у них будет река шириной в 1 км, которую они полностью не контролируют. Все поставки будут идти исключительно через эту реку. Уничтожить эту линию снабжения будет очень просто. И сбросить эту ДРГ обратно в реку будет также очень просто. Сценариев негативных я для Херсона не вижу. Это больше отвлечение ресурсов. Они прекрасно знают о нашей нехватке личного состава. И они делают все, чтобы в Херсоне нам надо было содержать боеспособные подразделения", - пояснил Нарожный.

Наступление РФ на Херсон: что известно

20 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар артиллерией по городу Херсону. В то же время оккупанты пытались провести в город свои ДРГ неподалеку от разрушенного Антоновского моста. Атаку врага удалось успешно отбить.

По мнению полковника запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, враг может повторить попытку форсирования Днепра и наступления в этом районе.

Он также отметил, что захватчики могут попытаться создать несколько плацдармов на Херсонщине. Для реализации этой идеи у оккупантов есть 120 тысяч военных на левом берегу.

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