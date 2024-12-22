По его словам, Силы обороны полностью контролируют ситуацию, и враг это понимает.

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались форсировать Днепр и переправиться на правый берег Херсонской области. Кроме того, враг пытается зайти на острова Днепра и захватить островной плацдарм.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, Силы обороны полностью контролируют ситуацию, и враг это понимает.

Братчук добавил, что одна из других причин, почему переправка оккупантов на правый берег Днепра на Херсонщине невозможна, заключается в низком моральном духе, царящем в подразделениях россиян.

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"Россияне же понимают, что их попытки штурма Днепра – это билет в один конец. Поэтому и проблемы с дисциплиной, и отсутствие мотивации. Ну какая может быть мотивация, когда ты идешь к берегу, не успеешь даже сесть в лодку, и тебя уничтожают Силы обороны Украины? Более того, увеличилось количество отказников идти именно в штурмовые действия и пытаться форсировать реку. Они все прекрасно понимают, что Днепр для них – это смерть. Поэтому у них много отказников, и это для российского командования реальная проблема", – акцентировал он.

По словам Братчука, даже несмотря на это, командование российских войск продолжит гнать оккупантов в штурмы и посылать на задания новые ДРГ. Пока враг "зализывает раны" от ударов, нанесенных Силами обороны накануне, однако наблюдаются определенные действия противника на левом берегу реки Днепр.

"Те же самые ротации, подготовки, вполне вероятно, новых диверсионно-разведывательных групп, штурмовых групп. Понятно, что попытки зайти на острова россияне в ближайшее время не оставят, они будут пытаться это делать. Но это понимают и Силы обороны Украины, которые будут действовать соответственно", – констатировал Сергей Братчук.

Ситуация на Херсонщине

20 декабря 2024 года российские оккупанты массированно обстреляли из артиллерии Херсон и пригород. Пока россияне били по гражданским, вражеские ДРГ пытались прорваться на правый берег Днепра.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин акцентировал, что российская ДРГ выдвинулась с левобережья в направлении города, однако не достигла и середины Днепра. Враг применил аэрозольную маскировку.

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорит, что российские оккупационные войска будут пытаться создать несколько плацдармов на правом берегу Днепра на Херсонщине.

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