Враг может повторить попытку штурма Херсона: эксперт оценил возможные последствия

Россияне пытаются скрыть свои силы, применяя дымовые завесы на левом берегу Херсонщины.

Враг длительное время готовил операцию по форсированию Днепра и атаке на Херсон. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Враг накопил там до 2000 штурмовиков и около 300 скоростных лодок. Для того, чтобы попытаться провести форсирование Днепра. Как по мне - абсолютный бред. Ширина Днепра в этой части составляет 1000 метров. Даже если вражеским силам и удастся высадиться, возникает вопрос - каким образом они будут его обеспечивать. Ведь логистика является ключевым фактором, который влияет на устойчивость обороны", - сказал Селезнев.

В то же время он предположил, что россияне могут попытаться провести еще одну операцию по форсированию Днепра. Впрочем, по мнению эксперта, вряд ли эта операция закончится успехом. Он также обратил внимание на тактику врага во время подготовки штурмовых действий.

Видео дня

"Они пытались воспользоваться строением разрушенного Антоновского моста, чтобы под его прикрытием сформировать небольшой плацдарм уже на правом берегу. Сейчас инженерные подразделения армии РФ пускают дымы вдоль течения Днепра. Чтобы под его прикрытием попытаться еще провести такого уровня и масштаба атак. Но украинские дроны дают абсолютно четкую картину. Динамика на этом направлении появилась. Интенсивность, я думаю, будет и дальше происходить", - пояснил Селезнев.

Штурм Херсона: что известно

Утром, 20 декабря, российские оккупанты начали обстреливать Херсон из артиллерии. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. В то же время российская ДРГ пыталась форсировать реку Днепр и зайти в город. Но они были обнаружены и уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: