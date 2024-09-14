По словам Снегирева, подобными заявлениями власти РФ пытаются успокоить свое население.

В России говорят, что оккупационные войска РФ способны выйти на административные границы Донецкой области. Военный эксперт Дмитрий Снегирев говорит, что эти заявления не являются реалистичными и делаются в пропагандистских целях.

"Силы обороны Украины просчитывают возможные сценарии развития событий и кроме передислокации оперативного состава, а речь идет о наиболее боеспособных бригадах Национальной гвардии, строятся дополнительные инженерно-фортификационные сооружения с целью не допустить дальнейшего продвижения оккупанта. Данная агломерация Покровск-Мирноград-Селидово – это городская застройка, а бои в городской застройке – это бои высокой интенсивности, которые могут продолжаться в течение нескольких месяцев", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Снегирева, так власти РФ пытаются успокоить свое население. Он отметил, что все эти заявления имеют целью убедить общественность в том, что темп продвижения оккупационных войск РФ якобы сохраняются.

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"Выполнение так называемого первого этапа "специальной военной операции" – имеется в виду выход на административные границы Донецкой области до октября – не является реалистичным", – резюмировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине: ситуация на фронте

Приднепровское направление становится все более горячим на карте боевых действий в этой зоне ответственности ВСУ. Такое заявление сделал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Вероятно, противник пытается подойти ближе к Херсону и занять более выгодные позиции.

Тем временем продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. Украинские десантники разбили там подразделение российских ВДВ. 13 сентября на позиции украинских десантников РФ бросила 14 единиц военной техники, но эта попытка прорыва оказалась провальной.

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