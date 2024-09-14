Бой длился несколько часов.

Украинские десантники разбили в Курской области РФ подразделение российских ВДВ и показали видео.

"Войска государства-агрессора предпринимают отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины", - говорится в подписи к ролику, опубликованному Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Отмечается, что 13 сентября на позиции украинских десантников РФ бросила 14 единиц военной техники: два танка, 11 БМД и один БТР.

"Попытка прорвать обороне позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично". В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян", - сообщили в ДШВ.

Уцелевшие российские военные бежали, добавили в сообщении.

Операция в Курской области РФ - рекорд ВСУ

Ранее сообщалось, как 12 сентября, украинские военнослужащие из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов и установили рекорд по количеству уничтоженной и поврежденной техники противника.

Отмечалось, что на украинских защитников "перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств". Враг использовал танки, БТР, БМП и привлек пехоту на мотоциклах.

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