Ливермор заявил, что союзникам Украины необходимо увеличить военную поддержку, чтобы одержать победу.

Украина может проиграть войну с Россией уже в 2025 году, если она останется на нынешней стратегической траектории. Об этом заявил экс-советник заместителя министра обороны США Даг Ливермор в своей колонке для CEPA.

Ливермор поделился, что активные наступления России в нескольких регионах истощили обороноспособность Украины. Он отметил, что план Победы президента Владимира Зеленского пока не достиг своей главной цели из-за слабой поддержки Запада.

Партнерам Украины стоит предоставить стране неограниченный доступ к самому современному оружию, считает экс-советник Пентагона. Он подчеркнул, что союзники России, включая КНДР, действуют решительнее.

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Украинскому правительству следует пересмотреть свой подход к войне, чтобы избежать поражения, добавил Ливермор. Он назвал пять пунктов, которые, по его мнению, помогут победить РФ:

снижение минимального призывного возраста до 21 или 22 лет, а также сотрудничество с европейскими иммиграционными и правоохранительными органами для распространения призыва на украинских беженцев за границей;

снятие ограничений на использование западного вооружения, включая удары по военным объектам на территории РФ;

расширение подготовки украинских военных и предоставление разведданных в реальном времени западными партнерами;

усиление санкций и экономического давления на РФ;

укрепление восточного фланга НАТО.

Война в Украине уже сейчас могла перейти в критическую фазу, что вызывает беспокойство у экс-советника Пентагона. Он сказал, что поддержка России иностранными войсками в сочетании с нерешительностью Запада склонило чашу весов в пользу Кремля.

Ливермор призвал партнеров Украины предпринять необходимые меры, которые позволят Киеву вернуть инициативу на поле боя. Он подчеркнул, что только так удастся добиться устойчивого мира.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 26 октября Украинские Силы обороны ликвидировали около 1440 россиян, а общие потери оккупантов в войне приближаются к отметке в 690 000 человек. Также ВСУ уничтожили за сутки 4 танка, 23 боевых бронированных машины и 39 артиллерийских систем.

Кроме того, аналитики проекта DeepState поделились, что россияне оккупировали новое село в Донецкой области. Враг продолжает продвигаться в Донецкой области и усиливать давление на ВСУ на некоторых участках фронта.

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