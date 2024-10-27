За минувшие сутки уничтожено более 1400 россиян и десятки единиц вражеской техники.

Украинские Силы обороны продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. Так, за минувшие сутки уничтожено около 1440 россиян, общие потери личного состава России в войне составляют уже 689 тысяч 040 человек.

Кроме того, как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки уничтожено немало российской техники, в частности, 4 танка, 23 боевых бронированных машины, 39 артиллерийских систем.

Также украинские бойцы уничтожили 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

Видео дня

Как отмечают в Генштабе, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и две пушки противника.

Война в Украине - последние новости

По данным аналитиков проекта DeepState, российские войска оккупировали село Левадное в Донецкой области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

Кроме того, как отмечал аналитик Forbes Дэвид Акс, россияне достигли окраины села Вишневое, и если им удастся его захватить, они смогут частично окружить Селидово. В таком случае украинским силам не останется другого выхода, как отступить из города. И тогда россияне смогут наступать дальше на Покровск, который является их главной целью.

Вас также могут заинтересовать новости: