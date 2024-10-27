Враг продвинулся еще в семи населенных пунктах.

Враг продолжает продвигаться в Донецкой области, и за минувшие сутки оккупировал еще один населенный пункт, сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что российские войска оккупировали Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

Кроме того, отмечают аналитики, враг продолжает усиливать давление по линии Шахтерское-Богоявленка.

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"На Шахтерское сегодня происходил накат колонны из не менее 9 ВВТ. Оккупанты пытаются полноценно закрепиться в селе и ездят туда как к себе домой. Враг штурмует западные окраины Богоявленки и Новоукраинки", - говорится в сообщении.

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Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, оккупанты после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово, смогли прорваться в городскую застройку и теперь буквально заваливают город живой силой.

В то же время на островах в Херсонской области российские оккупанты попали в затруднительное положение из-за отсутствия ротации и постоянных обстрелов ВСУ. Из-за проблем с логистикой еды и боекомплекта им не хватает, они едят лягушек и камыш.

Тем временем Россия продолжает накапливать войска КНДР в Курской области - по оценкам NYT, к понедельнику там будет уже около 5 тысяч элитных северокорейских военных.

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