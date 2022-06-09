Если несколько дней назад враг чаще всего применял стратегическую авиацию, которая стартовала с территории РФ, то сейчас наибольшая опасность идет из акватории Черного моря.

Опасность для Одесской и Николаевской областей из-за ракетных обстрелов россиян с суден в акватории Черного моря увеличилась за последние сутки.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

По его словам, если несколько дней назад враг чаще всего применял стратегическую авиацию, которая стартовала с территории РФ, то сейчас самая большая опасность идет из акватории Черного моря.

"Сегодня угроза увеличилась из акватории Черного моря, потому что там постоянно группировка Черноморского флота. На подводных лодках они несут на борту крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Вот именно отсюда идет угроза не только для Одесской области, но и для наших соседних областей, прежде всего Николаевской", - сказал он.

Братчук сообщил, что в Одесском регионе каждый день задерживают людей, которые могут быть приобщены к диверсионной и противоукраинской деятельности.

Он также считает невозможным выполнение предложений российской стороны о разминировании берегов возле Одессы для якобы гуманитарной миссии.

"Как только мы разминируем побережье, российские корабли с десантом уже будут здесь. Все это понимают и высшее руководство также. Поэтому никакого разминирования быть не может", - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее в Международной морской организации при ООН заявили, что обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы, а без этого невозможно снять блокаду и пустить корабли.

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