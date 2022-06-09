Одним из ключевых вопросов остается разминирование припортовых зон.

По данным агентства ООН, отвечающего за безопасность судоходства, обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы.

Об этом со ссылкой на специального советника по морской безопасности Международной морской организации Питера Адамса пишет Bloomberg.

"Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - рассказал Адамс.

Отмечается, что российские корабли заблокировали доступ Украины к Черному морю, фактически остановив морской экспорт основных продуктов питания, от зерна до курятины, и усугубив глобальный продовольственный кризис. Москва отрицает ответственность за срыв поставок, обвиняя Украину в отказе обезвредить мины, защищающие ее гавани от возможных атак России. Попытки вновь открыть порты терпят неудачу, и нет никаких признаков прогресса в усилиях Турции по посредничеству в сделке.

Стоимость фрахта и страховки резко возросла после того, как в первые дни российского вторжения пострадало несколько торговых судов, а некоторые судоходные компании до сих пор предпочитают не заходить в Черное море. В марте были обнаружены три свободно плавающие мины: две у берегов Турции и одна у Румынии. По словам Адамса, на северо-западе Черного моря вблизи Украины прекратили работу торговые суда.

По его словам, около 450 иностранных моряков остаются на более чем 80 судах в украинских портах. Треть - с Филиппин, значительное количество - из Турции, Сирии и Азербайджана.

Тем не менее, большая часть Черного моря вернулась к почти нормальному уровню судоходства, за исключением северо-запада и Азовского моря, где в основном работают российские корабли, добавил Питер Адамс.

Между тем, количество судов под ливийским флагом, заходящих в российские порты, увеличилось с 1 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество судов под российским флагом удвоилось, сообщает Braemar ACM Shipbroking Pte. По словам компании, эти суда могут воспользоваться повышенными фрахтовыми ставками, поскольку другие суда не будут заходить в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что россияне должны разблокировать украинские порты, однако пока что таких шагов с их стороны не видно. Вместо этого российская сторона "играет в свои глупые игры", подчеркнул посол.

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