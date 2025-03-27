Одна из причин та, что колумбийцы хотят приобрести военный опыт, который нужен им в их стране.

В составе Второго Интернационального Легиона Украину защищают немало колумбийцев. Об этом рассказал его командир, майор Александр Якимович в интервью Громадському радио. Он объяснил, откуда берется мотивация у этих людей воевать в Украине.

Якимович отметил, что Латинская Америка "сейчас очень сильно страдает и страдала раньше от коммунизма".

"И это исторически так сложилось, что они с ним борются. Это не тот уровень борьбы, но тем не менее, они сильно страдали от него (коммунизма, - ред.) в течение своей истории. Потому что Советский Союз очень сильно пытался повлиять на тот регион, противостоять США. И это, конечно, свой отпечаток наложило на историю и на понимание этих людей", - отметил военный.

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По его словам, в связи с этим "они прекрасно понимают, что такое свобода и для чего они здесь (в Украине, - ред.)".

Кроме того, сообщил Якимович, выходцы из Латинской Америки хотят приобрести военный опыт, который нужен им в их странах, "особенно, в Колумбии, потому что там постоянно происходит борьба с наркокартелями".

"И ребята, получив боевой опыт у нас, там могут его применить. У нас служит много бывших колумбийских полицейских, а также военных, которые участвовать в борьбе с наркокартелями", - сообщил командир легиона.

Он добавил, что "если прочитать переписку в группах между ребятами", перед выходом на боевые задачи они всегда друг другу желают удачи и пишут "Слава Украине!".

Представители других стран в войне на стороне Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно два бойца из Чечни перешли на сторону Украины. Один из них, Сейфуллах Алсултанов, рассказал, что чувствует в отношении России: "Русский - это ненавистный мне человек, несправедливый, лживый, подлый, грязный немытый русский. И эта ненависть продолжается веками. Пока существует Россия - зло непобедимо". Алсултанов передал СБУ данные о позициях РФ, количество штурмовиков, время и маршруты наступательных действий и другую информацию.

Также боец ГУР из Финляндии рассказывал, почему пошел воевать за Украину. Военный с позывным Финн сообщил, что в начале полномасштабной войны работал медицинским волонтером на границе Украины и Польши, а в августе 2022 года присоединился к подразделению ГУР. Он участвовал в обороне Николаевской области и освобождении Херсона.

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