Сейчас Силы обороны навязывают России собственную волю под Покровском, говорит он.

Командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак сообщает, что на Покровском направлении увеличивается интенсивность боев.

"Это связано не с тем, что противнику удается продавить наши Силы обороны. Враг просто вынужден задействовать больше техники, сил. Ведь командование на сегодня стабилизировало полностью фронт. На направлении есть хорошее управление. И, что самое главное, есть полное взаимодействие между подразделениями", - сказал он в эфире Radio NV.

В то же время военнослужащий добавил, что РФ накапливает личный состав и технику. По словам бойца, цель россиян - дойти до трассы Константиновка-Покровск, а также приблизиться к дороге на Павлоград:

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"Но все эти потуги неудачные. Ведь Силы обороны навязывают противнику собственную волю, нанося контрудары, выбивая врага из опорных пунктов. Мы видим, что сейчас меньше наплыва по штурмовым действиям колоннами. Все говорят о каком-то затишье. Но на самом деле, это затишье перед бурей".

Кишак отметил, что на Донбассе "буря" постоянная, поскольку оккупанты просто делают паузы в своих мясных накатах и ударах, чтобы перегруппировать войска и сделать новое накопление.

"Они только ждут, что пополнить свои ряды мясом, и снова выдвигаются на нас своими малыми группами", - добавил военный.

Ситуация на фронте

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось почти полностью захватить населенный пункт Терны на Лиманском направлении. Также эксперты отмечают продвижение захватчиков в районе Ямполовки.

В то же время Владимир Зеленский накануне сообщил, что оккупанты планируют весной начать новое наступление в Сумской и Харьковской областях. По словам президента, именно поэтому РФ пытается тянуть время на переговорах.

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