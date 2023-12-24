На Левобережье украинские защитники отбили почти два десятка штурмов противника.

На юге Украины враг уменьшил применение управляемых авиабомб и активность тактической авиации, но давит на население артударами и дронами. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"В зоне ответственности Сил обороны юга отбиты 17 штурмов врага на левом берегу Днепра Херсонской области. Понеся потери, противник отошел на предыдущие позиции. Продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по их местам дислокации, огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

В частности, за прошедшую ликвидирован 21 оккупант, уничтожено 5 пушек, бронетранспортер, миномет, два разведывательных БпЛА "Зала" и "Суперкам".

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В Силах обороны отмечают, что оккупанты уменьшили применение управляемых авиабомб и активность тактической авиации, но продолжают аэроразведку и вместо уничтоженных наблюдательных пунктов развертывают новые. Также агрессор давит артиллерийскими обстрелами, применяет реактивные системы залпового огня и использует дроны разного типа по мирному населению Правобережья Херсонщины и прибрежных общин Николаевской области.

"Враг продолжает игнорировать законы ведения войны и нанес два удара ракетами неустановленного типа по центру Херсона, повреждено медицинское учреждение, объект энергетической инфраструктуры, сети тепло- и газоснабжения", - отмечают в Силах обороны.

Напоминается, что жители Херсона снова находились под мощными и обильными артиллерийскими обстрелами. Враг бил по городу 18 раз используя различные виды оружия. Также были обстреляны Днепровское, зимовник, Белозерка Херсонской области, Очаков и Солончаки Куцурубской общины Николаевской области.

Повреждено образовательное учреждение, более двух десятков многоэтажек, несколько частных домов, гражданские автомобили.

Кроме того, оккупанты не прекращают террор гражданского населения FPV-дронами и БПЛА различных модификаций с осколочными боеприпасами. Активизировались их на Очаковском направлении. Говорится, что зафиксировано четыре таких удара и четыре сброса гранат, в частности по Станиславу, где погиб гражданский человек и поврежден частный дом.

Сейчас из-за мощного шторма вся корабельная группировка вражеского флота в полном составе заведена в пункты базирования вместе с ракетоносителями.

Ситуация на юге - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, среди них - 15-летняя девушка. Четыре человека погибли, из которых трое – в Херсоне. В частности, в жилом доме, в который попала российская армия, погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Также в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели нашли погибшего мужчину.

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