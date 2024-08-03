Россияне способны дойти до крупных населенных пунктов, но там они могут остановиться надолго, отметил ветеран.

Боев за большую Донецкую агломерацию (Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка) уже не миновать, и длиться они могут долгие месяцы и даже годы. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, передает 24 канал.

По его словам, разрушать многоэтажные дома бомбами значительно дольше, чем полевые укрепления солдат. Он отметил, что россияне способны дойти до крупных населенных пунктов Донецкой области, но там они могут остановиться надолго.

"Вспомним Бахмут, Авдеевку - в обоих случаях закончилось тем, что россияне просто снесли эти населенные пункты и так их заняли. Но Авдеевка с населением до войны 16 000 тысяч человек забрала у оккупантов 4 месяца, а Бахмут с населением до 70 000 тысяч забрал 10 месяцев", - напомнил Дикий. Видео дня

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, Министерство обороны Великобритании прогнозирует, что в течение августа потери России в Украине превысят показатель в тысячу убитыми и ранеными. И это несмотря на то, что их потери на фронте за предыдущие два месяца заметно снизились.

"В среднем ежедневно российские потери (убитыми и ранеными) в Украине снизились в течение последних двух месяцев с высокого уровня более 1262 в день в мае до 1140 в июле. Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми затратными для российских сил с февраля 2022 года ", - говорится в сообщении.

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