Противник предложил "гуманитарный коридор" и сразу обстрелял курортный поселок Санжейка.

Командование Военно-морских сил ВС Украины заявляет о вражеской провокации в Черном море возле Одессы. Об этом заявили в командовании ВМС.

Отмечается, что одновременно с незаконными действиями в акваториях Черного и Азовского морей и ударов по гражданским судам один из российских генералов объявляет "создание с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов".

"Это тот генерал, который отдает приказы о бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают машины мирных граждан, которые пытаются гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, при чем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил", - сказано в сообщении.

Более того, сегодня в 7.15-7.30 российский корабль обстрелял курортный поселок Санжейка под Одессой, а через 3 часа тот же корабль объявил о "гарантиях" безопасности для прохода иностранных торговых судов.

В ВМС ВСУ акцентируют, что попытки подать себя с гуманной стороны – манипуляции врага.

"Если россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны", - сказано в сообщении.

В командовании напомнили, что в первые дни вторжения Российская Федерация анонсировала зону военных действий в северо-западной части Черного моря, и в нарушение стандартов безопасности судоходства и международного гуманитарного права начала обстреливать иностранные гражданские суда.

В результате ракетных ударов враг затопил грузовое судно Helt (флаг Панама), был поврежден танкер Millennial Spirit (флаг Молдова). Кроме того, в северной части Черного моря попали под обстрел находившиеся на якорной стоянке два балкера Namura Queen та Lord Nelson (Панама).

"Совершая пиратские действия, корабли россии захватили в плен судно Морской поисково-спасательной службы Sapfir, выполнявшее гуманитарную миссию", - сказано в сообщении.

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