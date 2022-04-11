В частности, зафиксирована новая информация об изнасилованиях, совершенных солдатами российской армии.

После выхода российских оккупантов из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.

Об этом говорится в отчете британской разведки за 10 апреля, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

"После выхода российских военных с Севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства вероятных военных преступлений РФ. Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи Бузовой (село в Бучанском районе Киевщины, - УНИАН) импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими", – говорится в отчете.

Британская разведка также зафиксировала новую информацию об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

"Обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих сохраняются", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему россияне врут, что якобы не совершали преступлений в Украине. Глава государства считает, что российская трусость нарастает и превращается в катастрофу, но Украина остановит это все.

"Что делает Россия? Чем заняты ее чиновники, ее пропагандисты и обычные люди, повторяющие то, что услышали по телевидению? Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска", - отметил президент.

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