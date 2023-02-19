В городе, который постоянно обстреливают оккупанты, до сих пор остаются несколько тысяч гражданских.

Россия любой ценой пытается взять Бахмут, используя тактику "мясных валов", то есть не жалея личного состава. Как говорится в сюжете ТСН, город оккупанты методично превращают в руины.

Защитники Бахмута держат оборону города фактически больше, чем полукругом. Бои идут на севере, востоке, юге и на юго-западе. Плотность российского огня здесь такая, что тишина длится максимум 30-40 секунд.

"Враг подошел настолько близко, что с верхних этажей домов уже видны позиции российских войск", — рассказывают местные жители.

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В городе до сих пор остаются несколько тысяч гражданских, больше всего их можно встретить в местных "пунктах несокрушимости". Люди приходят, чтобы зарядить гаджеты и поесть горячей пищи, выпить там чашечку кофе, посмотреть новости по ТВ, пообщаться.

Часто люди в Бахмуте приходят в "пункты несокрушимости" за лекарствами, а бывает, что приходят сюда и раненые. В городе есть еще одна "точка несокрушимости" - местный рынок.

У каждого из опрошенных журналистами жителя Бахмута свои аргументы, чтобы не уезжать отсюда: лежачие или тяжелобольные родственники, свои и соседские животные, а еще - безумная любовь к городу и вера в ВСУ.

Бои за Бахмут

Россия пытается захватить Бахмут Донецкой области вот уже несколько месяцев, но рашистам ничего не удается, они несут колоссальные потери. ВСУ надежно держат оборону города-крепости, отбивая ежедневно серию штурмов оккупантов.

Ранее украинский министр Ирина Верещук заявляла, что в Бахмуте, по последним данным, все еще остаются 6 тысяч гражданских.

В Восточной группировке ВСУ заявляли, что Россия уже по меньшей мере восемь раз устанавливала даты захвата Бахмута, однако город остается символом мужества.

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