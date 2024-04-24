ВСУ успешно отражают атаки и бьют авиацией по позициям россиян.

За последние сутки на фронте в Украине зафиксировали 84 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что армия РФ нанесла 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Новые потери России в Украине

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины за 24 апреля нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Также силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и три разведывательных БПЛА противника. А подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине - ситуация на фронте 24 апреля

По данным Генштаба ВСУ на самых "горячих" направлениях фронта в Украине ситуация следующая:

на Купянском направлении ВСУ отразили атаку в районе населенного пункта Берестово Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

на Лиманском направлении ВСУ отразили 18 атак; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 13 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отразили 15 атак: артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов;

на Новопавловском направлении российские войска 16 раз пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов;

на Ореховском направлении россияне при поддержке авиации один раз атаковали; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов;

на Херсонском направлении россияне совершили одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Крынки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 461 940 человек личного состава. Сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки обезвредили еще 880 российских оккупантов.

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