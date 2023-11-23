Также ВСУ разбили военную технику и средство противовоздушной обороны.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.

Война в Украине: Новости

22 ноября стало известно, что оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий на Таврическом направлении и сбрасывают кабы с самолетов Су-35. Силы обороны держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага в живой силе и бронетехнике растут.

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При этом в отчете Института по изучению войны отмечается, что оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки. Также Оккупанты завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

При этом, аналитики института отметили, что по данным российских военкоров, оккупанты продвинулись в районе Серебрянского леса, но ISW не нашел визуальных доказательств этого утверждения.

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