Погодные условия заставляют врага прибегать к некоторым "уловкам", поскольку отсутствие листьев на деревьях и свежий снег уменьшают возможность для маскировки.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости" рассказал, повлияло ли похолодание и ухудшение погодных условий на интенсивность боевых столкновений, в частности, возле Авдеевки.

"Сейчас оккупанты активизировали, как применение авиации, так и резко увеличили количество штурмовых действий, где-то на 25-30%. Враг сбрасывает КАБы с самолетов Су-35. Сегодня противник пытался идти вперед, несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед, где-то полтора десятка, но потерял почти 80% техники - наши ребята их уничтожили. Остатки этих колонн ретировались, сейчас продолжаются бои. Захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, а также в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. За минувшие сутки там отбито 13 атак", - акцентировал Штупун.

Погодные условия заставляют врага прибегать к некоторым "уловкам", поскольку отсутствие листьев на деревьях и свежий снег уменьшают возможность для маскировки.

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"Если говорить об изменении тактики в связи с погодой, то листья опали и выпал снег. Захватчикам негде прятаться, наши ребята их видят. Враг атакует небольшими пехотными группами. У оккупантов доходит до того, что они пытаются, как они думают, хитрить. Представляют из себя мертвых или накрываются трупами российских штурмовиков, ликвидированных ранее", - пояснил Штупун.

Кроме того, среди оккупационных подразделений сохраняется тенденция к случаям дезертирства с поля боя и сдачи в плен, из-за практики российского командования применять загрядотряды при штурме украинских позиций.

"Обычно у них другого выхода не остается, потому что их все равно гонят вперед. Особенно у подразделений "Шторм", "Шторм-Z", которые состоят из уголовных преступников или военнослужащих проштрафившихся где-то, по мнению их командования. У них выход с поля боя либо мертвыми, либо очень тяжело ранеными, другого нет. Поэтому предпочитают сдаться в плен. Дело в том, что лица и подразделения, выполняющие в них функции, так называемых заградительных отрядов, даже стреляют в спину и пугают, что впереди четыре-пять рядов заминировано противопехотными минами. В загрядотряды российское командование видимо выбирает самых злых или садистов",- отметил Штупун.

Он добавил, что только за минувшие сутки 7 оккупантов сдались в плен.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления рассказал, что вокруг Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области снова наблюдается активизация вражеских штурмов.

"Был небольшой спад, но пока противник снова увеличил активность. Техники там (враг-УНИАН) почти не применяет, а идет такими группами до 7-10 человек. То есть, чтобы наша артиллерия не могла их уничтожать большими группами, поэтому применяет такую тактику", - сказал Штупун.

На Запорожском направлении украинские Силы обороны продолжают ведение наступательной операции.

"Ее могу говорить о деталях, но наши воины продолжают уничтожать тыловую логистику врага и истощать оккупантов по всей линии боевого столкновения. Враг небольшими группами периодически пытается отбить, это не такое нашествие как на Марьинском или Авдеевском направлении, но регулярно, раз –два в сутки пытается "прощупать" нашу оборону", - отметил Штупун.

Ситуация возле Авдеевки - детали

22 ноября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский информировал, что российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий на Таврическом направлении и сбрасывают кабы с самолетов Су-35. Он отметил, что Силы обороны держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага в живой силе и бронетехнике растут.

По состоянию на 22 ноября с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери российских оккупантов в Украине составили 320 670 человек.

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