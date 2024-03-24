ВСУ разбили несколько районов скопления живой силы оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. "Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум средствам противовоздушной обороны, трем артиллерийским средствам и одной станции РЭБ противника.

Война в Украине: новости

На линии фронта в течение суток зафиксировано 52 боевых столкновения. На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Но под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области. На Херсонском направлении в течение суток враг также наступательных действий не вел.

Видео дня

А на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного. Там россияне при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов.

Кроме этого, в течение боевых суток получено подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях, благодаря работе ВСУ, уменьшилось более чем на сотню единиц российского вооружения и техники, среди которой - три зенитно-ракетных комплекса - переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".

Вас также могут заинтересовать новости: