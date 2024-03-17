Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что враг продолжает давить на гражданское население на правом берегу Херсонской области.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Если уровень воды в Днепре поднимется, это ухудшит ситуацию для морпехов, которые удерживают плацдарм, сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Учитывая то, что левый берег немного ниже правого, это будет мешать в первую очередь именно там. Там будет труднее вести боевые действия, если вода поднимется. Пока критического подъема этой воды там нет. И общая снежная ситуация не способствовала тому, чтобы был очень высокий уровень воды. Но эта ситуация отслеживается, мы продолжаем держать наши позиции. Кроме того, минные заграждения, которые оккупанты вкладывали вокруг левого берега, они могут быть смещены и снова изменится карта заминирования", - объяснила Гуменюк.

Пресс-секретарь также добавила, что РФ в течение последних нескольких недель продолжает придерживаться тенденции давления на гражданское население на правом берегу Херсонской области.

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"Они пытаются давить артиллерийскими обстрелами, там где это невозможно - компенсируют дронами. В том числе и сбросом разрывных осколочных боеприпасов, что они проделывают как раз с местным населением. В последнее время очень часто этими дронами бьют по гражданским автомобилям, полиции, ГСЧС на правом берегу", - говорит Гуменюк.

По ее словам, на фоне этого, местные жители уже смогли выработать алгоритм для защиты своих жизней: "Не находиться на открытых территориях. Переходят от одного места укрытия к другому и не собираются на открытых площадках. Даже получение гуманитарной помощи организовано так, чтобы это как можно меньше вредило людям".

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По информации Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Также, было уничтожено 11 танков, 24 ББМ и 28 артсистем.

Кроме того, авиация Сил обороны разбила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Речь идет о поражении по пункту управления, двух районах сосредоточения личного состава врага и одного средства российской ПВО.

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