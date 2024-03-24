Украинские защитники за сутки отправили в ад более 120 захватчиков.

В течение боевых суток получено подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях, благодаря работе ВСУ, уменьшилось более чем на сотню единиц российского вооружения и техники, среди которой - три зенитно-ракетных комплекса - переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в операционной зоне этого военного объединения враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

"На левобережье Днепра оккупанты решились на два неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также осуществили четыре штурма вблизи Роботино в Запорожье. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по содержанию и укреплению позиций", - рассказали в Силах обороны.

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Говорится, что защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В частности, в течение боевых суток получено подтверждение о том, что на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на 124 оккупанта и 104 единицы вооружения и военной техники. Среди уничтоженного - реактивная система залпового огня "Град"; 18 пушек; 8 минометов; два станковых гранатомета "Пламя"; противотанковый ракетный комплекс; две портативные станции радиоэлектронной борьбы; две антенны управления БпЛА; 3 станции управления БпЛА; разведывательный БпЛА; башня связи; единица радиотехнического оборудования; 58 единиц автобронетехники и три аэрофотостанции.

"Уничтожено еще два пункта боеснабжения и блиндаж, а также место дислокации личного состава врага", - говорится в сообщении.

Также пущено на металлолом три зенитно-ракетных комплекса - переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".

Согласно открытым источникам, "Тунгуска" (индекс ГРАУ - 2К22, по классификации НАТО - "SA-19 Grison") - советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), зенитная самоходная установка (ЗСУ) разработки Тульского КБ Приборостроения. Говорится, что по общей компоновке "Тунгуска" во многом напоминает немецкую ЗСУ "Гепард": РЛС расположена сверху на задней части трехместной башни и в походном положении опускается, круглая антенна РЛС наведения смонтирована на башне спереди. По бокам башни установлены два двуствольных автомата 2А38 и две спаренные пусковые установки ЗУР 9М311, действующие независимо друг от друга.

Корпус машины имеет вертикальные борта, отличается большой высотой и выполнен методом сварки из листов катаной стали и обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколочных снарядов и мин малого калибра.

Принципиальной особенностью комплекса 2С6 является сочетание в одной боевой машине пушечного и ракетного вооружения, радиолокационных и оптических средств управления огнем с использованием общих систем: РЛС обнаружения, РЛС сопровождения, цифровой вычислительной системы и гидравлических приводов наведения.

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За предыдущие боевые сутки ВСУ получили подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 152 оккупанта, 73 единицы вооружения и военной техники, из них - пять танков, 13 орудий, восемь минометов, 37 единиц автобронетехники, по две единицы - станции радиолокационной борьбы и комплексы видеонаблюдения "Муром-М". Пущены на металлолом две камеры видеонаблюдения, комплект антенных систем управления БпЛА, единица военной инженерной техники, аэрофотостанция и лодка. Также уничтожено еще три вражеских полевых пункта боеснабжения.

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