Херсонская область страдает от поражений энергетических объектов.

В ВСУ рассказали, что после уничтожения двух вражеских бомбардировщиков на юг пока не упало ни одной авиабомбы.

По словам начальника Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натали Гуменюк, боевая работа ВСУ на юге достаточно показательна – в течение месяца уничтожено пять вражеских самолетов: первый – 5 декабря у острова Змеиный, три – за последнюю неделю. Спикер уточнила, что вывод из строя самолетов противника является очень важным, в частности, из-за того, что он очень активно применял тактическую авиацию. Это касается направления зоны боевого столкновения, где враг осуществляет сбросы управляемых авиабомб по населенным пунктам Правобережья, а позже начал бомбардировку плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра.

"Всего насчитано более 330 управляемых бомб только в декабре, которые были сброшены самолетами тактической авиации. Но после 22 декабря, когда были уничтожены два самолета именно на Херсонском направлении, враг очень серьезно задумался над тем, что же ему делать, каким образом противодействовать... В частности, с 22 декабря не зафиксировано ни одного сброса авиабомбы в зоне нашей ответственности. Не только на суше, но и в морской акватории", - сказала Гуменюк во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса.

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Она добавила, что в Херсонской области наблюдается тенденция врага наносить удары по объектам критической инфраструктуры, пока это происходит ближе к линии фронта.

"Страдают от поражений линии теплоснабжения, газоснабжения, водообеспечения, электропитания. Там очень много атак, которые приходятся и на такие объекты", - отмечает спикер.

Она не исключает, что впоследствии агрессор начнет бить по энергетическим объектам в других регионах Украины, потому что сейчас ожидаю похолодания.

Уничтожение самолетов РФ - последние новости

Накануне Генштаб в утренней сводке подтвердил уничтожение силами ПВО сразу двух истребителей-бомбардировщиков - Су-34 и Су-30. Первый был уничтожен на Мариупольском направлении-об успешной работе украинских защитников сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. "Птичку" поразили с помощью зенитного ракетного комплекса.

Также боевая работа велась еще одному вражескому самолету - на Одесском направлении, в Черном море, ВСУ "достали" российский Су-30. Еще один вражеский самолет также был сбит на юге Украины, а 5 декабря сбили бомбардировщик, который минировал Черное море в районе острова Змеиный.

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