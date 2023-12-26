В настоящее время информации о пострадавших нет.

В ночь на 26 декабря российский ударный дрон попал в одно из промышленных предприятий Николаева, в результате чего были повреждены склады.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что этой ночью над Николаевской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА типа Shahed 131/136.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил Ким.

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Кроме того, в пределах Хмельницкой области силы ПВО ВСУ обезвредили один БПЛА типа Shahed во время ночной воздушной тревоги.

"Информация о травмированных и разрушениях не поступала", - отметили в Хмельницкой ОГА.

Ночная атака дронов

Вечером 25 декабря Украина оказалась под атакой российских беспилотников. В 23:58 стало известно, что в Николаеве слышали звуки взрывов. Уже через несколько минут воздушные силы написали, что в районе Николаева фиксируют российский беспилотный летательный аппарат.

Поутру Воздушные силы сообщили, что с 18:30 25 декабря по 03:00 26 декабря противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА типа Shahed. Всего были зафиксированы пуски 19" шахедов " из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. Уничтожить удалось 13 из них.

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