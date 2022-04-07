Изюмское направление на Харьковщине все еще остается критическим.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", - говорится в его сообщении.
Также он отметил, что сегодня передали очередную партию тепловизоров и других принадлежностей для бойцов на передовой.
"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем", - отметил Синєгубов.
Он подчеркнул, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет. Сейчас идет эвакуация из городов Лозовая и Барвенково.
Напомним, в Изюме задержали коллаборанта. Сейчас предатель задержан и дает показания правоохранительным органам.