Сейчас оснований для эвакуации жителей Харькова нет.

Изюмское направление на Харьковщине все еще остается критическим.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", - говорится в его сообщении.

Также он отметил, что сегодня передали очередную партию тепловизоров и других принадлежностей для бойцов на передовой.

"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем", - отметил Синєгубов.

Он подчеркнул, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет. Сейчас идет эвакуация из городов Лозовая и Барвенково.

Напомним, в Изюме задержали коллаборанта. Сейчас предатель задержан и дает показания правоохранительным органам.

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