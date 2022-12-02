Советник ОП подчеркнул, что российские оккупанты гарантированно проиграют.

Советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что никакие усилия российских оккупантов не способны изменить перспективы захватнической войны РФ против Украины.

Как он отметил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube, не помогут оккупантам и наемники из ЧВК "Вагнер", которые понесли огромные потери в районе Бахмута.

"Они не смогут изменить ход войны, они гарантированно проиграют. Заметьте, в РФ сразу заговорили о Гааге, пытаясь мотивировать страхом. И ничего. А мудрые понимают, что Бахмут – это огромная ловушка. Там и "вагнеровцы" понесли колоссальные человеческие потери и авторитет, приобретенный ранее", – отметил Арестович.

Видео дня

Война в Украине: бои за Бахмут

Заместитель министра обороны Украины Анания Маляр сообщила, что наибольшая активность врага сейчас наблюдается на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Аналитики Института изучения войны отметили, что кровопролитные бои за Бахмут продолжаются. ВСУ дают рашистам отпор, но те отчаянно пытаются достичь успеха. Однако оккупанты не понимают, что они снова попались в ловушку.

В то же время эксперт Алексей Гетьман считает, что Бахмут не является тактически важным пунктом с точки зрения военной стратегии, но город нельзя сдать россиянам, потому что они пропагандистской картинкой изобразят якобы "великую победу".

Вас также могут заинтересовать новости: