Оккупанты не умеют делать выводы и анализировать свои ошибки в прошлом.

Кровопролитные бои за Бахмут продолжаются, ВСУ дают рашистам отпор, но те отчаянно стараются достичь успеха. Однако оккупанты не понимают, что они снова попались в ловушку.

В Институте изучения войны (ISW) объяснили смысл столь длительных и жестоких боев за Бахмут. По мнению аналитиков, рашисты не делают выводы из своих прошлых ошибок.

"Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что российские силы в корне не извлекли уроков из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сосредоточенных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения. С конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, за следующие шесть месяцев они добились прироста всего лишь порядка нескольких километров за раз", - указали эксперты.

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В ISW также рассказали, что попытки оккупантов совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Помимо этого, войска рашистов нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.

"Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны. По оценкам ISW, в течение июня и июля этого года, украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, двух городах вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев", - считают аналитики.

По итогу войска РФ таки захватили Лисичанск и Северодонецк и почти дошли до границ Луганской области. Однако, как отметили в ISW, такой тактический успех россиян привел лишь к незначительному оперативному эффекту, ведь после этого рашисты не сумели добиться серьезного продвижения.

"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и ​​в его пределах, и даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ. Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута. С другой стороны, российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи России, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах", - резюмировали в ISW.

Аналитики также добавили, что 30 ноября рашисты пытались продвигаться к югу от Бахмута. Оккупанты распространили противоречивую информацию о том, что они якобы взяли под свой полный контроль Курдюмовку. Аналитики же считают, что успехи россиян незначительны. Помимо этого, россияне заявили о захвате Белогоровки, но в ISW не считают, что это правда.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее аналитики ISW уже сообщали, что продвинулись к югу от Бахмута, но окружить город они не смогут. Незначительные успехи россиян, о которых они заявляют с такой гордостью, никак не меняют ситуацию на фронте.

После этого украинский защитник рассказал о ситуации в Бахмуте. Он отметил, что рашисты уничтожают город, но захватить его все равно не могут.

По словам Ермака, РФ перебрасывает под Бахмут "зэков". Их везут без оружия, будто "мясо".

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