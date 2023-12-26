Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что на корабле, вероятно, находился большой боекомплект.

Пилоты тактической авиации Вооруженных сил Украины ударили по большому десантному кораблю Черноморского флота Российской Федерации "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Операция была спланирована.

"Спланированная операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

По его словам, на "Новочеркасске", вероятно, находился большой боекомплект.

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"Какой именно - может объявят позже. Но работа проделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер "Москва", - подытожил Игнат.

Атака на российский корабль в Крыму - главные новости

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Около 01:50 появилась информация о взрывах и пожаре в районе порта. Российские оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, а в небе были видны следы дыма. В городе работала противовоздушная оборона.

Утром 26 декабря Воздушные силы сообщили, что ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль.

Позже российское минобороны подтвердило, что украинская армия повредила большой десантный корабль "Новочеркасск".

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