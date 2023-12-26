Пилоты тактической авиации Вооруженных сил Украины ударили по большому десантному кораблю Черноморского флота Российской Федерации "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Операция была спланирована.
"Спланированная операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона
По его словам, на "Новочеркасске", вероятно, находился большой боекомплект.
"Какой именно - может объявят позже. Но работа проделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер "Москва", - подытожил Игнат.
Атака на российский корабль в Крыму - главные новости
В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Около 01:50 появилась информация о взрывах и пожаре в районе порта. Российские оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту.
Российский Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, а в небе были видны следы дыма. В городе работала противовоздушная оборона.
Утром 26 декабря Воздушные силы сообщили, что ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль.
Позже российское минобороны подтвердило, что украинская армия повредила большой десантный корабль "Новочеркасск".