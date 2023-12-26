Уничтожено еще 37 боевых бронированных машин и 22 вражеских танка.

За минувшие рождественские сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали более тысячи военных армии РФ - урожай составляет 1010 оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения составляют 354 тыс. 960 человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 899 (+22) единиц, боевых бронированных машин - 10 тыс. 956 (+37), артиллерийских систем - 8 тыс. 366 (+19), реактивных систем залпового огня - 934.

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 614 (+1) единиц, самолетов - 329, вертолетов - 324, беспилотников оперативно-тактического уровня - 6 тыс. 458 (+22), крылатых ракет - 1 тыс. 618 (+1).

Также кораблей/катеров было уничтожено 23 (+1) единицы, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 11 тыс. 109 (+34) и специальной техники - 1 тыс. 239 (+5). В Генштабе добавили, что данные еще уточняются.

ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ в эти сутки

ВСУ уничтожили 13 ударных беспилотников и большой десантный корабль.

Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии (Крым).

Кроме того, с 18:30 25 декабря по 03: 00 26 декабря враг атаковал с юго-восточного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Всего были зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - Россия.

Так, силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины было уничтожено 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

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