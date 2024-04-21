Это касается Новомихайловки и еще пары участков фронта.

На фронте возле ряда населенных пунктов сохраняется тяжелая ситуация, там не прекращаются штурмы со стороны армии РФ.

Об этом сообщают аналитикипроекта DeepState в сводке за 20 апреля. Там уточнили, что речь идет о 5 районах фронта. Также давление усиливается возле Выемки, Урожайного, Новокалиново, Семеновки и Невельского.

"Тяжелая ситуация остается у Часового Яра, Первомайского, Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на Бахмутском направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Белогоровке, но эту попытку ВСУ отбили.

Противник проводит активные штурмовые действия у Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Не прекращают оккупанты атаковать Часов Яр. В окрестностях этого города 41 отдельной механизированной бригаде и прикомандированным к ней подразделениям удалось стабилизировать участок фронта. Также враг не прекращает попыток захватить всю территорию Ивановского.

При этом, на Донецком участке фронта за последние дни противник продвинулся в Новокалиново и уперся в трассу. Также было продвижение в Очеретино, где россияне находятся на территории подстанции и в нескольких домах на окраине.

"Интересно, что окоп, который идет в село с востока, стал едва ли не главной артерией для захода врага, но из-за того, что он не оборудован достаточно, выжить в нем кацапам очень тяжело. Сейчас окопы там заполнены телами россиян. Противник штурмовал Семеновку, но неудачно. По словам бойцов 68-й ОЕБр, село находится под контролем Сил Обороны, а все заявления о его потере не соответствуют действительности. К егерям у нас большое доверие", - отмечается в сводке.

На Старобельском оттенке фронта враг продолжает натиск у Тернов и Ямполовки, но получает достойный отпор.

"Из-за отхода с позиций без разрешения со стороны одного из наших подразделений, кацапы зашли в сады южнее Первомайского. Это ставит под угрозу окружения пребывания частей 59-й ОМПБр, которые восточнее. Кацапы продолжают штурм юго-восточных окраин Красногоровки", - говорится в сводке.

Также враг имел успехи между Победой и Георгиевкой, поэтому Силы Обороны вынуждены были отойти.

"В Новомихайловке есть продвижение москалей, большая часть села под врагом. Кроме того, идут бои и южнее населенного пункта. Рано или поздно это село будет оккупировано", - отмечается в сводке.

В этой местности украинские воины сделали и так гораздо больше, чем от них ожидали. В районе Урожайного враг проводит периодически атаки на южные окраины и стабильно "поливает" позиции Сил обороны артиллерией. Вместе с тем, на Запорожском направлении враг продолжает залетать в центр Работино, но безрезультатно.

В ISW говорят - ситуация на фронте может ухудшиться

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ситуация на фронте может ухудшиться. Вероятно, оккупанты усилят атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия американской помощи.

В то же время там отмечают, что новая помощь Вашингтона, вероятно, не повлечет изменений на фронте в течение нескольких недель.

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