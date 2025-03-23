По словам Гетьмана, многие считают, будто те войска, которые россияне задействовали на Курщине, взяты из какого-то глубокого тыла.

Если бы не было Курской операции, то 80 тыс. российских военных и 10 тыс. северокорейский воевали бы на других направлениях в Украине.

Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Украинского радио. "Россияне туда стянули до 80 000 собственных воинов плюс еще 10 000 северных корейцев. Если бы мы не были на Курщине, где бы эти 80 000 россиян оказались бы? Они бы нигде не воевали? Они воевали бы на других участках фронта", - пояснил он.

По словам Гетьмана, многие считают, будто те войска, которые россияне задействовали на Курщине, взяты из какого-то тыла, где-то из глубины Сибири или Дальнего Востока, но на самом деле эти войска были сняты с других направлений.

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"У россиян нет возможности мобилизовать больше людей, чем они сейчас имеют на линии фронта. И те потери, которые они несут, на сегодняшний день больше, чем возможность различными способами привлекать. Приобщать в месяц они могут меньше людей, чем теряют убитыми и ранеными. То есть, количественно их армия на линии фронта не растет. Поэтому если они где-то имеют 80 000, то они где-то сняли их с каких-то направлений фронта. Это очень странное предположение, что если бы не было Курской операции, то те 80 000 нигде бы не использовались", - утверждает аналитик.

Курская операция: что известно

ВСУ начали операцию на Курщине в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов, используя эффект неожиданности.

Позже украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что эта операция понадобилась для того, чтобы помешать планам россиян наступать на Сумскую область.

В настоящее время ВСУ отступают в Курской области под натиском российских войск и занимают более выгодные позиции. 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. Там отметили, что Кремлю пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тыс. солдат, а также привлечь 12 тыс. военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

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