По словам эксперта, аэростаты могут замечать самолеты, средства ПВО, штабы и склады, которые расположены в Украине.

Российские оккупанты начали использовать специальные аэростаты, которые помогают атаковать украинские объекты глубоко в тылу. Об этом заявил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Он отметил, что украинские защитники заметили применение армией РФ аэростатов самых разнообразных размеров для организации радиосвязи.

По информации издания "Фокус", эти средства в зависимости от размера содержат от 15 до 300 кубометров гелия, поднимаются на высоту от 500 до 3000 метров и располагаются на расстоянии от 20 до 50 км от линии боевого соприкосновения.

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Позже военный показал фото позиции РФ, над которой видно аэростат объемом 35-40 кубометров, который способен поднять вес примерно 20 кг.

"Вчера я писал об аэростатах у противника. Сегодня показываю для аэроразведки, как это выглядит. Российская позиция с аэростатом. Каждый раз наполнять гелием зонд сложно и дорого, поэтому они держат его в таком виде. Это также обеспечивает быстрый запуск", - объяснил "Флеш".

В то же время офицер Вооруженных сил Украины и разработчик дальнобойных ударных дронов Юрий Касьянов отметил, что привязанные аэростаты, которые наполнены гелием, могут подниматься на высоту до 3 км вместе с ретрансляторами для военных радиостанций и оборудованием для связи с разведывательными беспилотниками. С помощью этого российские беспилотники залетают далеко в тыл Украины и замечают важные цели, такие как самолеты, средства ПВО, штабы и склады.

"То есть, такие аэростаты - весьма важный элемент современной высокотехнологичной войны, который дает врагу существенные преимущества. Как с ними бороться? Эти аэростатные позиции находятся на сравнительно небольшом расстоянии от линии фронта - до 50 км, их трудно замаскировать, поэтому на спутниковых снимках, или снимках с наших разведывательных БпЛА они надежно идентифицируются", - подчеркнул офицер.

По его словам, после обнаружения такого элемента начинается дело техники.

"Несложные и недорогие ударные дроны самолетного типа (они у нас есть) даже с небольшим зарядом в 1-3 кг, направленные на позиции, смогут либо уничтожить аэростат на земле, либо оборвать трос вместе с электрическим кабелем, который тянется к аэростату, поднятому на высоту. Понятное дело, что враг будет прикрывать аэростаты средствами ПВО, но чем больше ракет он потратит на небольшие и недорогие дроны - тем лучше для нас. С нашей стороны затраты меньше - нужны спутниковые снимки и мобильные группы запускателей самолетов-камикадзе. А они у нас есть", - заверил Касьянов.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что возле Крымского моста постоянно происходят активные действия врага. По его словам, там непрерывно дежурит авиация, которая охотится на украинские дроны.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут взять определенную паузу по наступлению на Харьковщине.

"Признаки этого есть. И я думаю, что они пойдут на определенную паузу. А где-то в октябре попытаются возобновить наступательные действия. И это наступление будет носить политико-пропагандистский характер. До конца года им надо продемонстрировать активность, что они владеют инициативой. Но она не закончится оперативно-стратегическими прорывами. Все, что российские войска могут достичь - они уже показали. Это успехи тактического уровня и не более. А фронт выглядит сейчас более стабильным, чем несколько месяцев назад", - объяснил эксперт.

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