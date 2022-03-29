Снаряды метили в Золочевский район.

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеские ракеты во Львовской области.

Информацией об обезвреженных снарядах поделился глава местной областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, оккупанты целились в Золочевский район. После работы ПВО загорелась трава — видимо, причиной стали осколки. Однако пожар локализировали, и теперь угрозы для жителей района нет. Жертв тоже нет.

Козицкий также рассказал, что за прошедшие сутки полиция обработала 1231 обращение касательно подозрительных личностей, автомобилей и вещей. А Львовщина приняла еще почти четыре тысячи внутренних переселенцев из других регионов страны.

Напомним, в субботу, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Львов. Ракеты попали в нефтебазу и объект оборонной инфраструктуры. Пожар на нефтебазе тушили в течение 12 часов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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