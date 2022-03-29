За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеские ракеты во Львовской области.
Информацией об обезвреженных снарядах поделился глава местной областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, оккупанты целились в Золочевский район. После работы ПВО загорелась трава — видимо, причиной стали осколки. Однако пожар локализировали, и теперь угрозы для жителей района нет. Жертв тоже нет.
Козицкий также рассказал, что за прошедшие сутки полиция обработала 1231 обращение касательно подозрительных личностей, автомобилей и вещей. А Львовщина приняла еще почти четыре тысячи внутренних переселенцев из других регионов страны.
Напомним, в субботу, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Львов. Ракеты попали в нефтебазу и объект оборонной инфраструктуры. Пожар на нефтебазе тушили в течение 12 часов.
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