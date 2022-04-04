В Украине уже получили ранения 2 038 человек, отметили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3 455 жертв среди гражданского населения в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в отчете УВКПЧ ООН от 3 апреля.

При этом уточняется, что из этого количества 1417 погибших и 2038 раненых.

Среди погибших: 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочек и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Из общего количества раненых - 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока не установили.

Отмечается, что причиной большинства случаев гибели или ранения мирных людей было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 468 убитых и 1036 раненых. В частности, на подконтрольной правительству Украины территории – 401 убитый и 784 раненых. На территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", – 67 убитых и 252 раненых. В других областях Украины - 949 убитых и 1002 раненых.

В УВКПЧ ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку не включают данные из Мариуполя, Ирпеня и других городов, где велись или ведутся интенсивные боевые действия.

В ООН сообщали, что по состоянию на 30 марта в Украине в результате боевых действий погибли 1 232 гражданских, а 1 935 - получили ранения.

Напомним, 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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