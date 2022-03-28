Российские войска били по многоэтажкам из реактивной системы залпового огня

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" жилой район в пригороде столицы. В результате погиб как минимум один человек, а число пострадавших уточняется.

Об этом пишет ТСН.

Оккупанты ударили по мирным жителям накануне около 23:00. Российские войска били по многоэтажкам из реактивной системы залпового огня, в результате чего в четырех домах полностью разрушены квартиры, выбиты стекла и посеченная осколками мебель, а во двое посекло авто. По предварительным данным, один человек погиб, а количество пострадавших уточняется.

"К сожалению, было два раненых, один из них, который затем скончался в больнице. Пенсионер силовых структур в момент обстрела был на балконе", – рассказали военные.

В квартире местного жителя Александра нет ни одного целого окна. Его дочери, которые спали в одной из комнат, чудом не пострадали. При этом под его квартирой находится бар, в котором прячутся люли. Внутри мебель изрезало осколками.

"Импровизированное заграждение из стульев образовали жильцы дома, чтобы автомобили не попадали в место попадания снаряда. Сам боеприпас уже изъяли специалисты", — отметили свидетели.

В свою очередь военные насчитали минимум с десяток тяжелых 122-миллиметровых реактивных снарядов залпового огня "Град", которые крушили все.

Как ранее сообщал УНИАН, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев и Мариуполь. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника.

В Генштабе ВСУ отчитались по общей ситуации вокруг Украины и в ее наиболее горячих точках – Киеве, Мариуполе и Херсоне. Оккупанты продолжают безуспешные попытки занять позиции, а наши военные мужественно оказывают им сопротивление.

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