В пропускном пункте в Васильевке Запорожской области уже скопились более тысячи машин, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Российские оккупанты перекрывают каналы для выезда людей с временно оккупированных территорий страны.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о том, что захватчики не дают возможности выехать людям из оккупированных территорий на подконтрольную Украиной территорию, особенно это касается мужчин, которых, очевидно, собираются принудительно мобилизовать в ряды российской армии.

"Действительно, в Васильевке уже скопилось около 1,5 тыс. автомобилей, и их не выпускают. В частности, из Херсонской области за вчера удалось спастись только 11 людям - это очень мало, по сравнению, к примеру, неделю назад было по 600-700 в день", - акцентировала Верещук.

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Она напомнила, что постоянно призывала жителей временно оккупированных территорий заранее эвакуироваться на подконтрольные Украине территории, потому что враг может закрыть пути для выезда.

"Мы понимали, что враг будет это делать. Он будет со временем, и сейчас это мы видим наглядно, закрывать каналы эвакуации. И на сегодня нет гуманитарных коридоров, к сожалению, пока что мы не можем достичь согласия относительно эвакуационных коридоров. И действительно мужчины, которые остались на ВОТ, могут быть мобилизованы (в ряды российской армии - УНИАН)", - отметила Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что государственные органы фиксируют все факты принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях, в частности, конкретные случаи, чтобы потом эти данные были приобщены, в том числе, к делу против РФ в Международном уголовном суде.

"Это уже происходит, у нас есть данные относительно тех, кто занимается принудительной мобилизацией, кто отдает такие преступные приказы, кто делает все, чтобы незаконно мобилизовать украинских граждан. Конечно, все эти данные будут добавлены к доказательной базе, а затем виновные понесут наказание", - подчеркнула Верещук.

Напомним, 29 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что выезд из оккупированного города осложнен оккупантами, которые уже готовят там мобилизацию. До 10 октября планируют собрать "добровольческий" батальон численностью более 3 тыс. человек.

Мобилизация в России 2022 и попытка аннексии частей четырех областей Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Во время "референдума" и после аннексии жителям оккупированных территорий начали массово вручать повестки в российскую армию.

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