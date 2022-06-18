Остается вероятность угрозы ракетного удара и десантной операции.

Подводная лодка и пять кораблей российских оккупантов продолжают блокирование северо-западной части Черного моря.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

"Вражжеская корабельная группировка с одной подводной лодки, двух ракетных кораблей и трех больших десантных кораблей продолжает блокирование северо-западной части Черного моря и держит угрозы ракетного удара и десантной операции в состоянии вероятности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря ракетами"Harpoon" поражен буксир оккупантов "Василий Бех". Буксир транспортировал на оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение, личный состав и ЗРК "ТОР".

По данным ОК "Юг", предварительно, удалось поразить 70% экипажа. Судьба остальных-неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Вечером 17 июня стало известно, что подбитый украинскими военными российский буксир "Василий Бех" уже пошел на дно Черного моря.

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