Ракеты были запущены с территории оккупированного Крыма.

Украинские зенитчики уничтожили две вражеские ракеты, запущенные по Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что ночью Одесскую область враг атаковал крылатыми ракетами.

"Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад российские военные ударили по Одесской области ракетами из временно оккупированного Крыма. Били из берегового ракетного комплекса.

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