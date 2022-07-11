В селе почти не осталось жильцов.

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Павловка Донецкой области. В селе почти не осталось людей, а дома разрушены.

Соответствующее видео обнародовала Министерство обороны Украины.

"Когда-то большое и "живое" село стало теперь пустошью. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху", - говорится в комментарии к ролику.

Отмечается, что защитники Украины продолжают освобождать от захватчиков временно оккупированные области нашей страны.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановка.

В населенном пункте от противников остались только "мертвая" военная техника и страшные воспоминания, сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается

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