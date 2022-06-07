В Киев уже доставили тела погибших защитников с мариупольского завода "Азовсталь".
Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".
Напоминается, что Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по Формуле "160 на 160". Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел.
"Среди тел погибших треть - бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к различным подразделениям выясняется. Сейчас судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев",- отмечают в Ассоциации.
Впоследствии семьи погибших будут вызваны на экспертизу и процедуру опознания. Также сообщается, что продолжаются переговоры относительно следующего обмена телами погибших бойцов.
Обмен телами погибших: что известно
Как писал УНИАН, 4 июня 2022 года стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по Формуле "160 на 160". Сам обмен был произведен за два дня до публичного объявления о нем – на линии фронта в Запорожской области. Операция проводилась МинТОТ, ГУР Минобороны, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2500 украинских военных из"Азовстали"
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