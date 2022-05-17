Локацию организаторы объявят за несколько часов до начала, чтобы событие не могли раньше времени отменить силовики.

В оккупированном Россией Симферополе состоится митинг в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения войны. Событие запланировано на 12:00 в среду, 18 мая.

Об этом организаторы мероприятия "Симферополь - пора домой!" сообщили в Facebook.

Место проведения митинга рассекретят за два часа до его начала – в 10:00. Это предусмотрели заранее, чтобы оккупанты не успели подготовиться и помешать проведению.

"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым - это Украина!", – говорится в сообщении.

Активисты просят участников митинга иметь желтые ленты. Крымчан, которые были вынуждены покинуть свой дом, просят поддержать событие, нажав кнопку "Посетим".

Очевидно, организаторы неслучайно выбрали дату проведения митинга. Ежегодно 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Эта дата является годовщиной депортации крымскотатарского народа 1944 года. До аннексии Крыма ежегодно в этот день в Симферополе проходили масштабные скорбные акции в память о погибших.

Как сообщал УНИАН, за годы аннексии Россия превратила Крым в большую военную базу. Именно с территории полуострова российские оккупанты вторгались на территорию материковой Украины.

В США уверены, что Вооруженные силы Украины уже отбросили русских захватчиков от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс.

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