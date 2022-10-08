С 18 сентября по 8 октября проект "Хочу жить" получил более 2 тыс. 500 обращений от россиян о сдаче в плен.

Количество звонков от российских военнослужащих на "горячую линию" по поводу сдачи в плен постоянно растет.

Об этом сообщил спикер проекта "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко в эфире информационного телемарафона.

"Тенденция увеличения звонков есть. По состоянию на сегодня более двух с половиной тысяч обращений. Проект стартовал 18 сентября, вот за этот период. К нам звонят как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, а также их семьи, то есть абсолютно разные звонки", - отметил Матвиенко.

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Он отметил, что Украина готова принять каждого российского военнослужащего, который желает добровольно сдаться в плен.

"Украина неуклонно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными. А именно: они получают трехразовое питание, медицинскую помощь, регулярные звонки к родным и близким, также юридическую поддержку от международных организаций. Если это необходимо, также выдается им одежда и они еще могут работать, как для самообеспечения, частично. Мы готовы принять каждого военнослужащего РФ, желающего добровольно сдаться в плен", - подчеркнул Матвиенко.

Война в Украине:

18 сентября в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными открыт Единый центр и круглосуточная "горячая линия" для приема обращений от российских военных и их семей о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в планах мобилизовать около 300 тыс. человек.

4 октября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений оккупантов о готовности сдаться в плен. Военнослужащие РФ массово сдаются в плен, потому что не хотят погибнуть в Украине.

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