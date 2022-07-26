По его словам, освобождение Херсона станет переломным моментом в войне

Украинские военные готовятся к контрнаступлению на юге Украины. Освобождение от оккупантов Херсона станет переломным моментом в войне.

Об этом сообщает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала Freedom.

"Сейчас идет подготовка к контрнаступлению, медленное продвижение, но это тоже можно рассматривать как элемент подготовки. Для контрнаступления на Херсонском направлении необходимо уравнять силы", - отметил Романенко.

При этом он указал, что для выполнения всех задач на фронте необходимы силы, а это и поставки вооружения, что происходит не так быстро, как бы хотелось, и обучение личного состава, чтобы это оружие эффективно использовалось.

"Для освобождения, к примеру Херсонской области, необходимо истощить силы врага, информационная составляющая, подготовка наших резервов и запасов. На этом направлении перспективно перерезать россиянам суходольную админграницу с Крыма на Донецк", - подытожил военный.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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