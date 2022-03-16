Предварительно жертв нет.

Оккупанты совершили ракетный удар по городу Сарны Ривненской области.

Об этом сообщил Сарненский городской голова Руслан Серпенинов.

"По Сарнах прилет ракет", - отметил он.

По словам Серпенинова, предварительно жертв в результате ракетного удара нет.

Авиаудар по городу Сарны подтвердил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль

"Во время последней воздушной тревоги зафиксирован ракетный удар по одному из военных инфраструктурных объектов в городе Сарны", - сообщил Коваль.

При этом он отметил, что жертв и пострадавших нет, а на месте работает комиссия.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Харьков.

7 марта в Ровно Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который передавал оккупантам сведения о транспорте Вооруженных сил Украины.

9 марта ВСУ сообщили, что хранится высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

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