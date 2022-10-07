В Никополе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

Ночью российские оккупанты из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Никопольский район всю ночь вздрагивал от взрывов... Российские оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - отметил он.

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По словам Резниченко, в Никополь прилетели почти 40 российских снарядов.

В частности, в городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

"В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", - добавил он.

Ситуация в Никополе и Марганце

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска почти ежедневно обстреливают Никополь и марганец.

6 октября замруководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в Никополе и Никопольском районе в результате обстрелов и ракетных ударов российских войск разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тыс. частных домов.

С начала широкомасштабной войны из города и района выехало более 80 тыс. людей.

Вместе с тем эвакуация населения из Никополя и Марганца пока не планируется.

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