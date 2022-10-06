Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, обошлось без жертв.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне всю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз. Предварительно, люди не пострадали", - отметил он.

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По словам главы области, в Никополе загорелся пожар в частном доме.

"Его уже потушили. Повреждены десяток частных домов, предприятие и линии электропередач", - добавил Резниченко.

По его данным, в Мировской громаде сильно повреждены несколько частных домов и хозяйственные сооружения.

В Марганецкой громаде продолжается обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

В других районах области ночь прошла без вражеских атак, добавил Резниченко.

Атаки по Днепропетровщине

Населенные пункты Днепропетровской области, расположенные ближе к линии фронта, прежде всего Никополь и Кривой Рог, постоянно подвергаются обстрелам оккупантов. Учащаются и обстрелы областного центра.

В ночь на 29 сентября российские захватчики совершили массированный обстрел Днепра. Тогда в результате обстрела в городе были повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач. В результате атаки убиты двое взрослых и двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

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