Украина готова довести дело уничтожения зла до конца, отметил главнокомандующий Вооруженных сил нашей страны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли отметил, что украинские военные способны при поддержке Запада уничтожить зло, чтобы в Европе не было повторения сценариев, которые есть в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поддерживаю постоянный контакт с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Во время сегодняшнего телефонного разговора поделился оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных сил для успеха оборонительной операции. Выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

"Мы, украинские военнослужащие, доказали, что сражаемся и будем сражаться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем. Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушения инфраструктуры. У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца", - подчеркнул Залужный.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока эту просьбу не удовлетворили.

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