Александр Чайко на камеру награждал российских мародеров и убийц перед тем, как украинские военные выбили их из Киевской области.

В Сети обнародовали данные генерал-полковника армии РФ Александра Чайко, который руководил захватом Киева. Он командует группировкой "Восток".

Об этом сообщает war-info.

Отмечается, что с февраля по апрель Чайко руководил захватом Киева с западного направления.

"Военнослужащие подразделений вооруженных сил и войск национальной гвардии России из состава группировки причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области" - говорится в сообщении.

Известно, что он возглавлял группу российских войск в Сирии в качестве начальника штаба – первого заместителя командующего в 2015 года и дважды как командующий группировки в 2019-2020 и 2021 годах. Кроме того, за убийства мирных жителей Сирии в 2020 году его наградили званием героя России, а в 2021 году по возвращению из Сирии получил звание генерал-полковник.

Чайко женат и живет в Хабаровске. Его сын Юрий – курсант ВС РФ. А вот его отец в 1989 -1996 годах был начальником Таманской дивизии.

24 марта Минобороны РФ опубликовало видео визита Чайко якобы на передовую в Киевской области. Он прилетел на вертолете для вручения боевых наград "военнослужащим, отличившимся во время проведения специальной военной операции" на "наиболее важном направлении – Киевском". Журналистам удалось выяснить, что видео сняли на территории Катюжанской общеобразовательной школы I – III степеней Дымерского поселкового совета Вышгородского района Киевской области.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Киевскую область, в том числе и Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже исследователи Molfar установили личности некоторых российских военных, которые причастны к зверствам в Буче Киевской области. Большинство убийц и палачей из 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений из Хабаровского края.

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